Зонд «Нові горизонти» сфотографував найближчі зірки, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n139690-znimky-nayblyjchyh-do-soncya-zirok-nadislav-zond-nasa-yakyy-doslidjuvav-pluton-foto.html

Ракурс

NASA опублікувало знімки найближчих до Сонця зірок — Проксіми Центавра та Вольф 359, розташованих від нас за 4,243 та 7,795 світлових років відповідно.

Знімки зробив зонд «Нові Горизонти», який раніше став першим космічним апаратом, котрий зблизька дослідив Плутон, а зараз рухається до меж Сонячної системи і збирає дані про взаємодію сонячного вітру і міжзоряних частинок, повідомляє прес-служба NASA.

Знімки були зроблені протягом 22−23 квітня за допомогою телескопічної камери далекої дальності.

Завдяки положенню зонда в космосі, який вже віддалився від нашої планети на 7 млрд км, ці знімки дозволили побачити зірки з ракурсу, який недоступний для спостерігачів на Землі.

Зірки сфотографовано в межах проекту Parallax Program. В межах цього проекту астрономи прагнуть уточнити відстань до найближчих зірок за допомогою співставлення їх знімків, зроблених на Землі та у віддаленому районі космосу.

Річ у тім, що «Нові горизонти» та телескопи на Землі бачать різне положення одних і тих же зірок на тлі інших, більш віддалених світил.

Проксима Центавра — найближча до нас зірка. Проте її світність майже у 18 тис. разів менша від Сонця, тому на Землі Проксиму не видно неозброєним оком. Вважається, що вона є третім компонентом потрійної зоряної системи Альфа Центавра.

Вольф 359 — одна з найближчих до Сонця зірок, проте також невидима неозброєним оком. Ближче за неї лише зірки системи Альфа Центавра, зірка Барнарда, а також коричневі карлики Луман 16 та WISE 0855−0714.

Нагадаємо, на початку 2019 року в NASA заявили, що «Нові горизонти» пролетів повз найвіддаленіший з відомих об'єктів Сонячної системи.