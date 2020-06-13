Зонд «Новые горизонты» сфотографировал ближайшие звезды, фото: NASA

https://racurs.ua/n139690-snimki-blijayshih-k-solncu-zvezd-prislal-zond-nasa-issledovavshiy-pluton-foto.html

Ракурс

NASA опубликовало снимки ближайших к Солнцу звезд — Проксимы Центавра и Вольф 359, расположенных от нас за 4,243 и 7,795 световых лет соответственно.

Снимки сделал зонд «Новые Горизонты», который ранее стал первым космическим аппаратом, исследовавшим вблизи Плутон, а сейчас движется к границам Солнечной системы и собирает данные о взаимодействии солнечного ветра и межзвездных частиц, сообщает пресс-служба NASA.

Снимки были сделаны в течение 22−23 апреля с помощью телескопической камеры далекой дальности.

Благодаря положению зонда в космосе, который уже отдалился от нашей планеты на 7 млрд км, эти снимки позволили увидеть звезды с ракурса, который недоступен для наблюдателей на Земле.

Звезды сфотографированы в рамках проекта Parallax Program. В рамках этого проекта астрономы стремятся уточнить расстояние к ближайшим звездам с помощью сопоставления их снимков, сделанных на Земле и в отдаленном районе космоса.

Дело в том, что «Новые горизонты» и телескопы на Земле видят разное положение одних и тех же звезд на фоне других, более отдаленных светил.

Проксима Центавра — ближайшая к нам звезда. Однако ее светимость почти в 18 тыс. раз меньше Солнца, поэтому на Земле Проксиму не видно невооруженным глазом. Считается, что она является третьим компонентом тройной звездной системы Альфа Центавра.

Вольф 359 — одна из ближайших к Солнцу звезд, однако также невидимая невооруженным глазом. Ближе нее только звезды системы Альфа Центавра, звезда Барнарда, а также коричневые карлики Луман 16 и WISE 0855−0714.

Напомним, в начале 2019 года в NASA заявили, что «Новые горизонты» пролетел мимо самого удаленного из известных объектов Солнечной системы.