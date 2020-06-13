Максим Перебийнос, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n139689-covid-19-obnarujili-u-esche-odnogo-deputata-iz-slugi-naroda.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у еще одного народного депутата из фракции «Слуга народа» — Максима Перебийноса.

Об этом в своем Telgram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

COVID-19 заболел нардеп от «Слуги народа» Максим Перебийнос, — отметил Гончаренко.

Инфицирование Перебийноса также подтвердила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии изданию LIGA.net.

По словам Кравчук, народный избранник сейчас находится на изоляции, он чувствует себя нормально.

На этой неделе комитет, членом которого является Перебийнис, проводил заседания в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады устанавливает перечень лиц, с которыми Перебийнос контактировал.

На сайте Верховной Рады указано, что Перебийнос регистрировался с помощью карты регистрации народных депутатов на заседаниях, которые происходили в период с 2 по 5 июня.

Перебийнос является главой подкомитета по вопросам здравоохранения парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В Верховную Раду он попал, победив на мажоритарном избирательном округе № 212 (Дарницкий район Киева).

Напомним, в конце мая коронавирус обнаружили у еще одного депутата из «Слуги народа» — Валерия Божика.