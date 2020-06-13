Максим Перебийніс, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n139689-covid-19-vyyavyly-u-sche-odnogo-deputata-zi-slugy-narodu.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у ще одного народного депутата з фракції «Слуга народу» — Максима Перебийноса.

Про це у своєму Telgram-каналі повідомив народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

COVID-19 захворів нардеп від «Слуги народу» Максим Перебийніс, — зазначив Гончаренко.

Інфікування Перебийноса також підтвердила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі виданню LIGA.net.

За словами Кравчук, народний обранець зараз перебуває на ізоляції, він почувається нормально.

Цього тижня комітет, членом якого є Перебийніс, проводив засідання в режимі відеоконференції. Проте минулого тижня він був у залі, тому зараз апарат Ради встановлює перелік осіб, з якими Перебийніс контактував.

На сайті Верховної Ради вказано, що Перебийніс реєструвався за допомогою карти реєстрації народних депутатів на засіданнях, які відбувалися в період з 2 по 5 червня.

Перебийніс є головою підкомітету з питань охорони здоров’я парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До Верховної Ради він потрапив, перемігши на мажоритарному виборчому окрузі № 212 (Дарницький район Києва).

Нагадаємо, наприкінці травня коронавірус виявили у ще одного депутата зі «Слуги народу» — Валерія Божика.