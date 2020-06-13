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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Єрмака та Резнікова перевірили на коронавірус: стали відомі результати

13 чер 2020, 20:55
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Коронавірусну хворобу COVID-19 не виявили серед співробітників Офісу президента та членів уряду, котрі 12 червня здійснили візит до Франції.

Про це свідчать результати проведених ПЛР-тестів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

До складу цієї делегації, яка відвідала Францію з одноденним робочим візитом, входили:

віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков;

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр оборони Андрій Таран;

міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко;

заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква;

радник президента Руслан Демченко.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський після виявлення COVID-19 у його дружини Олени Зеленської обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з’явилася інформація, що коронавірусом інфікувалися Демченко та Резніков.

Джерело: Ракурс


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