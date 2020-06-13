В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n139688-iermaka-ta-reznikova-pereviryly-na-koronavirus-staly-vidomi-rezultaty.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 не виявили серед співробітників Офісу президента та членів уряду, котрі 12 червня здійснили візит до Франції.

Про це свідчать результати проведених ПЛР-тестів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

До складу цієї делегації, яка відвідала Францію з одноденним робочим візитом, входили:

віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков; керівник Офісу президента Андрій Єрмак; міністр оборони Андрій Таран; міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква; радник президента Руслан Демченко.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський після виявлення COVID-19 у його дружини Олени Зеленської обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з’явилася інформація, що коронавірусом інфікувалися Демченко та Резніков.