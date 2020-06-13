В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу в Україні в останні дні набирає обертів, фіксується значне зростання кількості офіційно виявлених за добу випадків.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) не вважають, що причиною сплеску захворюваності, який спостерігається останнім часом, є збільшення кількості тестувань. Про це заступник міністра, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Динаміка, яка у нас є, показує, що інколи збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих, — наголосив Ляшко.

За його словами, у МОЗ збільшення кількості нових випадків коронавірусу впродовж останніх трьох днів пов’язують з пом’якшенням в Україні карантинних заходів.

Ляшко наголошує, що суб'єкти господарювання не дотримуються протиепідемічних заходів.

Суб'єкти господарювання декларували, що при відкритті їхніх об'єктів вони будуть дотримуватися протиепідемічних норм, — зазначив Ляшко. — В той же час ми бачимо значні порушення як перевізниками, так і іншими організаціями.

За словами заступника міністра, проведені перевірки свідчать, що кожен шостий об'єкт продажу продуктів харчування має ті чи інші порушення, такі як наявність великих скупчень людей чи відсутність масок на обличчях в закритих приміщеннях і антисептиків.

Ми не говоримо про доцільність носіння маски на свіжому повітрі сьогодні, але маска повинна бути на обличчі, закриваючи рота та носа, у всіх, хто відвідує громадські заклади, які дозволені до функціонування в умовах адаптивного карантину, — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд щодо виявлених за добу випадків коронавірусу.