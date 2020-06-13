В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n139687-koronavirus-v-ukraine-v-minzdrave-nazvali-prichinu-rosta-kolichestva-bolnyh-video.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине в последние дни набирает обороты, фиксируется значительный рост количества официально выявленных за сутки случаев.

В Министерстве здравоохранения не считают, что причиной всплеска заболеваемости, который наблюдается в последнее время, является увеличение количества тестирований. Об этом заместитель министра, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Динамика, которая у нас есть, показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличения количества выявленных больных, — подчеркнул Ляшко.

По его словам, в Минздраве увеличение количества новых случаев коронавируса в течение последних трех дней связывают со смягчением в Украине карантинных мероприятий.

Ляшко отмечает, что субъекты хозяйствования не соблюдают противоэпидемических мероприятий.

Субъекты хозяйствования декларировали, что при открытии их объектов они будут придерживаться санитарных норм, — отметил Ляшко. — В то же время мы видим значительные нарушения как перевозчиками, так и другими организациями.

По словам заместителя министра, проведенные проверки свидетельствуют, что каждый шестой объект продажи продуктов питания имеет те или иные нарушения, такие как наличие больших скоплений людей или отсутствие масок на лицах в помещениях и антисептиков.

Мы не говорим о целесообразности ношения маски на свежем воздухе сегодня, но маска должна быть на лице, закрывая рот и нос, у всех, кто посещает общественные заведения, которые разрешены к функционированию в условиях адаптивного карантина, — подчеркнул Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки был установлен новый антирекорд по выявленным за сутки случаям коронавируса.