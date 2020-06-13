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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Ермака и Резникова проверили на коронавирус: стали известны результатыhttps://racurs.ua/n139688-ermaka-i-reznikova-proverili-na-koronavirus-stali-izvestny-rezultaty.htmlРакурс
Коронавирусной болезни COVID-19 не выявили среди сотрудников Офиса президента и членов правительства, которые 12 июня совершили визит во Францию.
Об этом свидетельствуют результаты проведенных ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Офиса президента.
В состав этой делегации, посетившей Францию с однодневным рабочим визитом, входили:
- вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- министр обороны Андрей Таран;
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква;
- советник президента Руслан Демченко.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский после обнаружения COVID-19 у его жены Елены Зеленской ограничил встречи и находится на частичном карантине.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что коронавирусом заразились Демченко и Резников.