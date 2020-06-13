В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирусной болезни COVID-19 не выявили среди сотрудников Офиса президента и членов правительства, которые 12 июня совершили визит во Францию.

Об этом свидетельствуют результаты проведенных ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В состав этой делегации, посетившей Францию ​​с однодневным рабочим визитом, входили:

вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

министр обороны Андрей Таран;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква;

советник президента Руслан Демченко.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский после обнаружения COVID-19 у его жены Елены Зеленской ограничил встречи и находится на частичном карантине.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что коронавирусом заразились Демченко и Резников.