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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Ермака и Резникова проверили на коронавирус: стали известны результаты

13 июн 2020, 20:55
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Коронавирусной болезни COVID-19 не выявили среди сотрудников Офиса президента и членов правительства, которые 12 июня совершили визит во Францию.

Об этом свидетельствуют результаты проведенных ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В состав этой делегации, посетившей Францию ​​с однодневным рабочим визитом, входили:

  • вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • министр обороны Андрей Таран;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква;
  • советник президента Руслан Демченко.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский после обнаружения COVID-19 у его жены Елены Зеленской ограничил встречи и находится на частичном карантине.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что коронавирусом заразились Демченко и Резников.

Источник: Ракурс


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