Кредитный рейтинг Украины повышен

https://racurs.ua/n139691-kreditnyy-reyting-ukrainy-povysilo-agentstvo-moody-s.html

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Кредитный рейтинг Украины повысило международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service.

Рейтинг повышен с уровня Caa1 до следующего по шкале компании уровня B3 с прогнозом «стабильный». Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что принятию такого решения способствовало сокращение краткосрочных вызовов относительно финансирования Украины, а также заключение новой программы сотрудничества нашего государства с Международным валютным фондом (МВФ).

Решение о повышении рейтинга также отражает ожидания Moody’s, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутых за последние годы, — отмечается в сообщении агентства.

Moody’s является одним из трех крупнейших рейтинговых агентств мира. Компания оценивает кредитный рейтинг по стандартизированной шкале.

Согласно этой шкале, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску. Обязательства с рейтингом B рассматриваются как спекулятивные и подверженные высокому кредитному риску.

Это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов, — прокомментировал это решение Moody’s в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, МВФ недавно спрогнозировал, когда украинская экономика восстановится после коронавирусного кризиса.