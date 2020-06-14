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Сергей Сидорчук. Фото: Football.ua

«Заря» — «Динамо»: победа киевлян омрачилась тяжелой травмой капитана команды (ФОТО)

14 июн 2020, 08:27
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«Заря» — «Динамо», футбольный матч 26 тура украинской Премьер-лиги, проходил в субботу, 13 июня, на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье и завершился победой киевлян со счетом 3:1.

Однако победа «Динамо» омрачилась тяжелой травмой капитана команды Сергея Сидорчука, сообщает Football Hub.

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко сообщил, что у Сидорчука перелома нет, но придется накладывать швы.

Сергей Сидорчук получил тяжелую травму. Фото: dynamo.kiev.ua

Сидорчук получил травму в концовке матча с «Зарей». Против него грубо сыграл Ловре Цвек. За это нарушение арбитр матча удалил хорвата с поля.

Сергей Сидорчук получил тяжелую травму. Фото: dynamo.kiev.ua

Необходимо отметить, что начало второго тайма задержали на полчаса из-за погодных условий. Счет в матче открыл на 54 минуте игрок «Зари» Владлен Юрченко, который забил пенальти.

«Динамо» отыгралось на 71 минуте. Виталий Буяльский «распечатал» ворота «Зари». Через 5 минут Карлос Де Пена удвоил преимущество киевлян, а в компенсированное время Виктор Цыганков установил окончательный счет матча, забив третий мяч в ворота «Зари».

Как ранее писал «Ракурс», Андрею Шевченко, главному тренеру сборной Украины по футболу, решили продлить контракт до 31 декабря 2022 года. Андрей Шевченко возглавляет украинскую сборную по футболу с июля 2016 года.


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