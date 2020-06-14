Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139695-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-infikuvannya-koronavirusom-pochala-znyjuvatysya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні ніяк не хоче відступати, але все ж статистика за останню добу свідчить про те, що кількість нових випадків зараження почала знижуватися. За останню добу коронавірусом заразилися 648 осіб.

Від початку епідемії в Україні зафіксовано 31 тис. 154 випадки інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

За останню добу від коронавірусу померли дев’ятеро осіб, а загальна кількість жертв COVID-19 становить 889 осіб.

Повністю вилікувалися 14 тис. 82 особи, в тому числі 106 за останню добу.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (139) та Закарпатській (49) областях, а також у Києві (66 випадків).

У Луганській і Полтавській областях за останню добу не було зафіксовано жодного нового випадку коронавірусної хвороби.

Як раніше писав «Ракурс», добою раніше в Україні був зафіксований новий антирекорд інфікування коронавірусом. Було підтверджено 753 нових випадків зараження.