Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139695-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-nachalo-snijatsya.html

Ракурс

Коронавирус в Украине никак не хочет отступать, но все же статистика за последние сутки свидетельствует о том, что количество новых случаев заражения начало снижаться. За последние сутки коронавирусом заразились 648 человек.

С начала эпидемии в Украине зафиксированы 31 тыс. 154 случая инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За последние сутки от коронавируса умерли девять человек, а общее число жертв COVID-19 составляет 889 человек.

Полностью излечились 14 тыс. 82 человека, в том числе 106 за последние сутки.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139) и Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).

В Луганской и Полтавской областях за последние сутки не было зафиксировано ни одного нового случая коронавирусной болезни.

Как ранее писал «Ракурс», сутками ранее в Украине был зафиксирован новый антирекорд инфицирования коронавирусом. Были подтверждены 753 новых случая заражения.