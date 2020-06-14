В Украине из-за непогоды более 300 населенных пунктов в девяти областях остались без электричества. Фото: Первый Криворожский

https://racurs.ua/n139696-v-ukraine-iz-za-nepogody-bolee-300-naselennyh-punktov-v-devyati-oblastyah-ostalis-bez-elektrichestva.html

Ракурс

Погода в Украине в этом году преподносит много неприятных сюрпризов. В ночь с 13 на 14 июня в девяти областях Украины бушевала стихия. В результате дождей и сильных порывов ветра без электроснабжения остались 348 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Без электричества остались населенные пункты в Тернопольской (83), Хмельницкой (83), Житомирской (42), Запорожской (35), Закарпатской (31), Киевской (31), Черновицкой (22), Кировоградской (15) и Днепропетровской (6) областях.

Бригады облэнерго занимаются восстановление энергоснабжения пострадавших от непогоды населенных пунктов.

Кроме того, на территории семи областей, а именно: Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской, в результате непогоды произошло падение 32 деревьев, подтопление 49 жилых домов, 73 дворов, 35 приусадебных участков и трех подвалов. Частично повреждены кровли 12 зданий и покрытие автодорог протяженностью около 2,5 км.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Ливень, который сопровождался шквальным ветром, привел к падению деревьев.