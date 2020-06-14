В Киеве за сутки 66 новых больных и один летальный случай. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киеве за последние сутки количество инфицированных коронавирусом выросло на 66 человек. В столице от COVID-19 за последние сутки скончался один пациент.

Такую статистику привел в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Всего с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 3 тыс. 904 человека. Инфекция стала причиной смерти 88 пациентов.

Кличко сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились:

37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;

25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;

три девочки (одной четыре года, двум — по 11 лет) и девятилетний мальчик.

В том числе среди заразившихся шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском (восемь) и Деснянском (восемь) районах Киева.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Киеве зафиксировали 72 случая инфицирования коронавирусом и два летальных случая.