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Ракурс
В Киеве за сутки 66 новых больных и один летальный случай. Фото: Ракурс

В Киеве за сутки 66 новых больных COVID-19 и один летальный случай — Кличко (ИНФОГРАФИКА)

14 июн 2020, 11:24
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В Киеве за последние сутки количество инфицированных коронавирусом выросло на 66 человек. В столице от COVID-19 за последние сутки скончался один пациент.

Такую статистику привел в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Всего с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 3 тыс. 904 человека. Инфекция стала причиной смерти 88 пациентов.

Кличко сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились:

  • 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;
  • 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;
  • три девочки (одной четыре года, двум — по 11 лет) и девятилетний мальчик.

В том числе среди заразившихся шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Статистика коронавируса в Киеве. Фото: Telegram

Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском (восемь) и Деснянском (восемь) районах Киева.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Киеве зафиксировали 72 случая инфицирования коронавирусом и два летальных случая.

Источник: Ракурс


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