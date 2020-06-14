В Киеве за сутки 66 новых больных COVID-19 и один летальный случай — Кличко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n139697-v-kieve-za-sutki-66-novyh-bolnyh-i-odin-letalnyy-sluchay-klichko-infografika.htmlРакурс
В Киеве за последние сутки количество инфицированных коронавирусом выросло на 66 человек. В столице от COVID-19 за последние сутки скончался один пациент.
Такую статистику привел в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Всего с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 3 тыс. 904 человека. Инфекция стала причиной смерти 88 пациентов.
Кличко сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились:
- 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;
- 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;
- три девочки (одной четыре года, двум — по 11 лет) и девятилетний мальчик.
В том числе среди заразившихся шесть медиков.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском (восемь) и Деснянском (восемь) районах Киева.
Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Киеве зафиксировали 72 случая инфицирования коронавирусом и два летальных случая.