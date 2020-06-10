Туристический сезон 2020: Минздрав разделит мир для украинцев на две зоны

Минздрав разделит мир на две зоны. Фото: toursoyuz.by

https://racurs.ua/n139498-turisticheskiy-sezon-2020-minzdrav-razdelit-mir-na-dve-zony.html

Ракурс

Туристический сезон в 2020 году все же планируют открыть большинство государств и в Министерстве здравоохранения Украины уже начали подготовку к приему туристов.

О процедуре встречи туристов в Украине рассказали министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга.

В министерстве приняли решение создать две зоны, в которые будут относить страны в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В красную зону будут отнесены страны, эпидемиологическая обстановка в которых хуже чем в Украине. Приезжающие из этих стран туристы будут обязаны пройти обсервацию с использованием приложения «ДіЯ».

В зеленую зону попадут страны, эпидемиологическая ситуация в которых лучше чем в Украине или находится на таком же уровне. Прибывшие из этих стран туристы не будут проходить обязательную обсервацию.

Было также отмечено, что Украина сможет возобновить авиасообщение с европейскими странами, если ЕС введет норму в 40% случаев на 100 тыс. населения. Этот показатель в нашей стране составляет 33% случаев на 100 тыс. населения.

Ляшко уточнил, что ситуация в Украине по количеству инфицированных коронавирусом не превышает допустимую норму. Кроме того, главный санитарный врач выразил надежду, что в летний период уровень распространения коронавируса снизится.

Как ранее писал «Ракурс», Турция планирует с 1 июля возобновить регулярное авиасообщение с Украиной и открыть границы для туристов. Турецкая сторона пообещала создать все условия для обеспечения безопасности украинцев во время отдыха этим летом.