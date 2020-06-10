Туристичний сезон 2020: МОЗ розділить світ для українців на дві зони

МОЗ розділить світ на дві зони. Фото: toursoyuz.by

https://racurs.ua/ua/n139498-turystychnyy-sezon-2020-moz-rozdilyt-svit-na-dvi-zony.html

Ракурс

Туристичний сезон у 2020 році все ж планують відкрити більшість держав і в Міністерстві охорони здоров’я України вже почали підготовку до прийому туристів.

Про процедуру зустрічі туристів в Україні розповіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу.

У міністерстві вирішили створити дві зони, до яких будуть відносити країни у залежності від епідеміологічної ситуації.

До червоної зони будуть віднесені країни, епідеміологічна ситуація у яких гірше ніж в Україні. Туристи, що приїжджають із цих країн, будуть зобов’язані пройти обсервацію із використанням сервісу «ДіЯ».

До зеленої зони потраплять країни, епідеміологічна ситуація у яких краще ніж в Україні або на такому ж рівні. Прибулі з цих країн туристи не будуть проходити обов’язкову обсервацію.

Було також відзначено, що Україна зможе відновити авіасполучення із європейськими країнами, якщо ЄС введе норму в 40% випадків на 100 тис. населення. Цей показник у нашій країні становить 33% випадків на 100 тис. населення.

Ляшко уточнив, що ситуація в Україні за кількістю інфікованих коронавірусом не перевищує допустимої норми. Крім того, головний санітарний лікар висловив надію, що у літній період рівень поширення коронавірусу знизиться.

Як раніше писав «Ракурс», Туреччина планує із 1 липня відновити регулярне авіасполучення з Україною та відкрити кордони для туристів. Турецька сторона пообіцяла створити всі умови для забезпечення безпеки українців під час відпочинку цього літа.