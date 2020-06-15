В Украине разрешили международное авиасообщение: куда и как можно улететь

https://racurs.ua/n139717-v-ukraine-razreshili-mejdunarodnoe-aviasoobschenie-kuda-i-kak-mojno-uletet.html

Ракурс

Международные авиаперелеты разрешили в Украине с 15 июня в рамках поэтапного ослабления карантина. Для возобновления перелетов есть два условия: отсутствие ограничений на въезд граждан Украины и контролируемая эпидемиологическая ситуация в каждой отдельной стране.

МИД ведет переговоры с теми странами, которые уже возобновили регулярное авиасообщение. Пока улететь из Украины можно в США, Турцию, Албанию и Великобританию, а с 27 июня — в Тунис. Еще несколько стран ожидают улучшения эпидемической ситуации в Украине. Кипр и Черногория еженедельно рассматривают возможность открытия границ для украинцев. Грузия и Греция вернутся к этому вопросу с 1 июля.

Восстановить международные рейсы из аэропорта «Киев» имени Сикорского готовы авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir. С 16 июня самолеты из Жулян могут летать в Минск, Варшаву, Биллунд, Афины, Берлин, Нюрнберг, Бремен, Ганновер, Вильнюс, Ларнаку, Вена, Ригу, Лиссабон, Гданьск.

Аэропорт «Борисполь» с 15 июня ожидает возобновление 15 регулярных рейсов (в целях безопасности — не более девяти одновременно), большинство из них — внутренние.

По прибытию в Турцию и Тунис необходимо пройти тестирование на коронавирус. В Великобритании придется две недели посидеть на карантине.

Страны-члены ЕС продлили запрет на въезд иностранцев, но с 1 июля они могут начать открывать границы для туристов. Сейчас в ЕС могут улететь только люди, которые постоянно там проживают, граждане стран-членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Въезд в Евросоюз разрешают медикам, пограничникам, тем, кто возвращается на место учебы или путешествует для лечения.

В аэропортах за время карантина появились санитайзеры и отметки для соблюдения дистанции. Заходить в терминалы можно только с посадочными талонами или билетами (в медицинских масках или респираторах).

На входе у пассажиров будут измерять температуру. Если она будет выше 38 градусов и у пассажира есть лихорадка, кашель или тяжелое дыхание, его могут не пустить в самолет и передать медикам.

Самолеты перед рейсами должны дезинфицировать. Воздух в салоне постоянно циркулирует через фильтры, поэтому, по словам президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне, украинские пассажиры не должны думать, что авиапутешествия являются рискованными. Бортпроводники будут носить защитные костюмы с масками и очками.

На входе в самолет будет отдельный температурный скрининг. Последний ряд компания МАУ резервирует, чтобы пересадить туда пассажиров, которые начнут кашлять.