Украина приходит в себя от шторма и ожидает грозы, град и шквалы, фото — Думская

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Ракурс

Погода в Украине резко ухудшилась в воскресенье — по стране пронесся мощный шторм. Немало городов и сел подтопили сильные ливни, почти 200 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Особенно сильно страдает Одесская область. Мощные потоки воды пронеслись улицами города Рени, а также окрестных сел. По информации заместителя председателя Одесского облсовета Юрия Димчогло, больше всего пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное. Вода разрушила там дороги и подтопила дома. Оценку нанесенного ущерба будут проводить в ближайшие дни.

Власти называют погодную аномалию «катастрофой для местных бюджетов», которые и так опустошены экономическим кризисом, засухой и борьбой с коронавирусом.

Из-за непогоды обесточены 178 населенных пунктов в девяти областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ночь с 14 на 15 июня сильные осадки и порывы ветра спровоцировали срабатывание систем защиты линий электропередач. В Сумской области без электроэнергии остались 93 населенных пункта, Киевской — 28, Черниговской — 21, Луганской — 19, в Донецкой, Тернопольской, Черновицкой — по пять. Восстанавливают электроснабжение бригады облэнерго.

Тем временем днем ​​15 июня синоптики обещают в большинстве областей страны грозы, в юго-восточной и северо-восточной частях местами град и шквалы 15−20 м/с.

Ранее «Ракурс» сообщал, что вчера в Черновицкой области в местной реке обнаружили тело 17-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб в результате погодной аномалии. В области в результате сильного ливня вышла из берегов река Черемош. В Путильском районе размыло несколько дорог.