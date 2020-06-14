Непогода в Украине. Фото: TSN.ua

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Ракурс

Украину вот уже несколько дней заливают сильные дожди. Синоптики прогнозируют подобную погоду и на ближайшие несколько дней. В то же время непогода наделала бед в городах и селах Украины, несколько человек погибли.

В Черновицкой области, в поселке Киселицы, сегодня в местной реке обнаружили тело 17-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб в результате непогоды. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Кроме того, в Черновицкой области в результате сильного ливня вышла из берегов река Черемош. В районе размыло несколько дорог. В частности, пострадали дороги в селах Петраши, Пидзахаричи, Розтоки и Дихтинец Путильского района.

В селе Подгорцы Львовской области от удара молнии погиб 16-летний подросток. Он пас скот во время грозы. От полученного удара он погиб на месте, пишет «Золочів.нет».

В Одессе сильный ливень прошел в ночь на 14 июня. Из-за сильных осадков в городе оказались затоплены несколько улиц, в частности улица Химическая.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сильные дожди ожидаются и 15 июня в Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Погодные условия будут соответствовать второму уровню опасности.

Как писал «Ракурс», в Украине из-за непогоды без электричества остались более 300 населенных пунктов в девяти областях. Больше всего пострадали Тернопольская и Хмельницкая области.