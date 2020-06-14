На Харьковщине мужчина подорвал гранату, пытаясь свести счеты с жизнью. Фото: Entrepreneur

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В Харьковской области, в городе Изюм, утром 14 июня мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

62-летний мужчина вышел во двор своего частного дома и подорвал гранату, которую держал в руке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В результате взрыва мужчина получил многочисленные травмы. Его отвезли в больницу. Сейчас, по информации правоохранителей, медики борются за его жизнь.

Известно, что мужчина проживает в частном доме с супругой. Из-за болезни у него были постоянные расстройства здоровья, информирует Нацполиция.

Сообщение о взрыве полицейские получили сегодня в 9.30. Туда выехали сотрудники местного отделения полиции и взрывотехники. Следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее подобный случай произошел в другом районе Харьковской области. В поселке городского типа Краснопавловка, расположенном в Лозовском районе, мужчина подорвал себя гранатой.