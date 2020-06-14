Взятка для НАБУ: первого замглавы налоговой Киева Ильяшенко отстранили от должности. Фото: Цензор.НЕТ

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Взятка в 6 млн долл., которая якобы предназначалась руководству НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры, стала причиной открытия уголовного производства. Одним из фигурантов данного производства является первый заместитель главы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко.

Сегодня глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко отстранил Ильяшенко от должности. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Отмечается, что подозреваемый отстранен от должности на время дисциплинарного разбирательства. В частности, он подозревается в нарушении присяги государственного служащего.

На данный момент проходит заседание по данному делу. Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения Ильяшенко. Адвокат подозреваемого настаивает на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, так как, по его мнению, доказательств вины Ильяшенко недостаточно. Также сторона защиты утверждает, что у подозреваемого может быть коронавирус, так как антитела обнаружили у третьего фигуранта уголовного производства — Елены Мазуровой, с которой общался Ильяшенко.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых по данному производства — директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. Его арестовали на 60 дней с правом внесения залога в размере 40 млн грн.