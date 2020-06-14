Взятка для НАБУ: подозреваемого Кичу арестовали с залогом в 40 млн грн

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Взятка в 6 млн долл., которая якобы предназначалась руководству НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры, стала причиной открытия уголовного производства. Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых — директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича.

Суд постановил арестовать его на 60 дней с правом внесения залога. Об этом говорилось во время онлайн-трансляции заседания суда.

Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Кичу Владимиру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания. Определить подозреваемому залог в … 40 млн 350 тыс. грн, — отмечается в решении суда.

Если залог будет внесен, Кичу отпустят из-под ареста, однако на него будут возложены определенные обязательства. В частности, он должен будет приезжать в суд по вызову прокурора или судьи. Также ему не разрешается уезжать из Киева без разрешения судьи или прокурора, общаться с фигурантами уголовного производства. Кроме того, он будет носить электронный браслет.

Напомним, ранее стало известно, что эта взятка предназначалась руководству НАБУ и САП. За эти деньги руководители этих органов должны были закрыть эпизод уголовного производства о содействии экс-министра экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, который выдали «Реал-банку».