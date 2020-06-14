Хабар для НАБУ: підозрюваного Кічу арештували із заставою у 40 млн грн

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Хабар у 6 млн дол., який начебто призначався керівництву НАБУ та Антикорупційної прокуратури, став причиною відкриття кримінального провадження. Сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних — директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кіча.

Суд постановив заарештувати його на 60 днів із правом внесення застави. Про це йшлося під час онлайн-трансляції засідання суду.

Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Кіча Володимира запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів із дня його фактичного затримання. Визначити підозрюваному заставу у … 40 млн 350 тис. грн, — зазначається у рішенні суду.

Якщо застава буде внесена, Кічу відпустять з-під арешту, проте на нього будуть покладені певні зобов’язання. Зокрема, він повинен буде прибувати до суду за викликом прокурора чи судді. Також йому не дозволяється їхати з Києва без дозволу судді чи прокурора, спілкуватися з фігурантами кримінального провадження. Окрім того, він носитиме електронний браслет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що цей хабар призначався керівництву НАБУ та САП. За ці гроші керівники цих органів мали закрити епізод кримінального провадження щодо сприяння екс-міністра екології в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, який видали «Реал-банку».