Хабар для НАБУ: першого заступника голови податкової Києва Ільяшенка відсторонили від посади. Фото: Цензор.НЕТ

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Хабар у 6 млн дол., який нібито призначалався керівництву НАБУ і Антикорупційної прокуратури, став причиною відкриття кримінального провадження. Одним із фігурантів цього провадження є перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко.

Сьогодні глава Державної податкової служби України Олексій Любченко відсторонив Ільяшенка від посади. Про це повідомляє прес-служба податкової.

Зазначається, що підозрюваний відсторонений від посади на час дисциплінарного розгляду. Зокрема, він підозрюється в порушенні присяги державного службовця.

Зараз проходить засідання з цього провадження. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Ільяшенку. Адвокат підозрюваного наполягає на обранні запобіжного заходу у виді домашнього арешту, адже, на його думку, доказів провини Ільяшенка недостатньо. Також сторона захисту стверджує, що у підозрюваного може бути коронавірус, адже антитіла виявили у третього фігуранта кримінального провадження — Олени Мазурової, з якою спілкувався Ільяшенко.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних у цьому провадженні — директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кіча. Його заарештували на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 40 млн грн.