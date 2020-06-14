Пробне ЗНО 2020. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/ua/n139708-vypusknykam-shkil-povernut-groshi-za-probne-zno.html

Ракурс

ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) цього року заплановане на кінець червня, а ось пробне тестування мало відбутися вже завтра, 15 червня. Проте через збільшення кількості хворих на коронавірус його вирішили проводити в онлайн-форматі.

Через це Міністерство освіти і науки (МОН) поверне гроші всім випускникам шкіл, які платили за пробне ЗНО. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Повідомляється, що таке доручення в МОН отримали від президента Володимира Зеленського. Вартість одного пробного тестування — від 138 до 150 грн.

Рішення про повернення грошей було прийнято після того, як тестування вирішили робити в онлайн-форматі, а не в школах, як це було зазвичай. А втім, пробне ЗНО все ще можна здати — тестування буде проводитися онлайн. Також школярі можуть прийти за зошитами із тестами в свої школи, після чого пройти їх у себе вдома. Відтак, цього року пробне ЗНО буде безкоштовним.

На сайті Міністерства освіти і науки пообіцяли найближчим часом опублікувати інформацію про те, як буде відбуватися повернення грошей. З огляду на те, що на пробне ЗНО зареєструвалися понад 360 тис. учнів, їм загалом повинні повернути близько 53 млн грн.