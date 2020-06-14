Микола Тищенко очолив київський осередок «Слуги народу». Фото: Слуга народу

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Ракурс

Микола Тищенко, народний депутат від фракції «Слуга народу», сьогодні очолив київський осередок партії. Він же є одним із головних кандидатів на пост мера Києва від «Слуги народу».

Таке рішення було прийнято під час конференції міського партійного осередку 14 червня. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії. Про це повідомляє прес-служба «Слуги народу».

Тищенко зазначив, що для нього це велика честь, і пообіцяв будувати «по-справжньому європейський Київ». Окрім того, під час конференції були обрані члени міської ради партійної організації Києва. Серед них — міністр культури Олександр Ткаченко, а також 13 нардепів. Зазначається, що саме ці люди розуміють «ситуацію в Києві», а також проблеми, з якими стикаються мешканці столиці.

Окрім цього, були також обрані керівники партійних осередків у 19 областях. Зокрема, Закарпатську область очолив нардеп Ігор Кривошеєв.

Як писав «Ракурс», новим головою осередку «Слуги народу» в Київській області став нардеп Олександр Дубінський, який є заступником голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.