Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: «Ракурс»

Погода в Україні на 15 червня: в усіх областях грози, місцями з градом і сильним вітром (КАРТА)

14 чер 2020, 16:55
999

Погода в Україні 15 червня буде дощовою, опади очікуються у всіх регіонах.

15 червня синоптики прогнозують дощі, грози, в південних, східних і північних областях місцями можливий град і сильний вітер до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі складе 14−19° (на заході — 12−14°), вдень — 25−27° (на заході — 23−25​​°).

Погода в Києві 15 червня буде дощовою, опади очікуються вдень і вночі. Температура повітря підніметься до 16−18° вночі і 26−28° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде менше теплою. Вдень і вночі очікуються опади. Синоптики прогнозують температуру повітря 12−14° вночі і 23−25​​° вдень. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі також буде дощовою протягом доби. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 15−17°, вдень — піднімуться до 23−25​​°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі 15 червня, як і в інших регіонах, очікується дощовою. Вночі температура опуститься до 15−17°, вдень повітря прогріється до 25−27°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде з опадами вдень і вночі. Термометри вночі покажуть 16−18°, вдень — 29−31°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті також буде дощовою 15 червня. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 24−26°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Києві 15 червня буде досить спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Погода в Україні. Скріншот: Гісметео

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів