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Погода в Украине. Фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 15 июня: во всех областях грозы, местами с градом и сильным ветром (КАРТА)

14 июн 2020, 16:55
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Погода в Украине 15 июня будет дождливой, осадки ожидаются во всех регионах.

15 июня синоптики прогнозируют дожди, грозы, в южных, восточных и северных областях местами возможен град и сильный ветер до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 14−19° (на западе — 12−14°), днем — 25−27° (на западе — 23−25°).

Погода в Киеве 15 июня будет дождливой, осадки ожидаются днем ​​и ночью. Температура воздуха поднимется до 16−18° ночью и 26−28° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет менее теплой. Днем и ночью ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14° ночью и 23−25° днем. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе также будет дождливой в течение суток. Столбики термометров ночью опустятся до 15−17°, днем — поднимутся до 23−25°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре 15 июня, как и в остальных регионах, ожидается дождливой. Ночью температура опустится до 15−17°, днем воздух прогреется до 25−27°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет с осадками днем ​​и ночью. Термометры ночью покажут 16−18°, днем — 29−31°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье также будет дождливой 15 июня. Ночью ожидается температура воздуха 15−17°, днем — 24−26°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Погода в Украине. Скриншот: Гисметео

Источник: Ракурс


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