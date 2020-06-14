Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку «Слуги народа». Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n139707-nardep-tischenko-podnyalsya-po-partiynoy-lestnice-vozglaviv-stolichnuu-yacheyku-slugi-naroda.html

Ракурс

Николай Тищенко, народный депутат от фракции «Слуга народа», сегодня возглавил киевскую ячейку партии. Он же является одним из главных кандидатов на пост мэра Киева от «Слуги народа».

Такое решение было принято во время конференции городской партийной ячейки 14 июня. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии. Об этом сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Тищенко отметил, что для него это большая честь, и пообещал строить «по-настоящему европейский Киев». Кроме того, во время конференции были избраны члены горсовета партийной организации Киева. Среди них — министр культуры Александр Ткаченко, а также 13 нардепов. Отмечается, что именно эти люди понимают «ситуацию в Киеве», а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы.

Помимо этого, были также избраны руководители партийных ячеек в 19 областях. В частности, Закарпатскую область возглавил нардеп Игорь Кривошеев.

Как писал «Ракурс», новым главой ячейки «Слуги народа» в Киевской области стал нардеп Александр Дубинский, который является заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.