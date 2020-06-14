Александр Дубинский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n139701-slugu-naroda-na-kievschine-vozglavil-nardep-dubinskiy.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» избрала нового главу Киевской областной организации политсилы. Им стал нардеп Александр Дубинский, который является заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Решение о назначении Дубинского приняли члены областной партийной организации во время конференции региональной партийной ячейки. Его кандидатура также была поддержана высшим советом партии, сообщает пресс-служба «Слуги народа».

По словам Дубинского, президент Владимир Зеленский поставил перед ним задачу, чтобы Киевская область на местных выборах показала самый высокий результат партии по всей стране.

По мнению Дубинского, это вполне реально, потому что ему удалось собрать в штабе области очень достойную команду. На парламентских выборах на Киевщине кандидаты «Слуги народа» одержали победу и Дубинский считает, что на очередных местных выборах партия повторит свой успех.

Как известно, до избрания народным депутатом Дубинский работал в журналистике. В 2010 году он стал креативным продюсером департамента журналистских расследований телеканала «1+1», а в 2014 году стал ведущим программы «Деньги».

В 2009 году Дубинский возглавлял редакцию еженедельника Kyiv Weekly. С 2004 по 2009 год работал в газете «Экономические известия». На досрочных парламентских выборах в 2019 году он баллотировался в народные депутаты по 94-му мажоритарному округу (Обуховский и Васильковский районы Киевской области) и одержал победу, получив более 40% голосов.

Как ранее писал «Ракурс», Дубинский и Александр Ткаченко объявили о желании бороться за кресло мэра Киева. Нардепы опубликовали видеоролики.