Олександр Дубінський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n139701-slugu-narodu-na-kyyivschyni-ocholyv-nardep-dubinskyy.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» обрала нового голову Київської обласної організації політсили. Ним став нардеп Олександр Дубінський, який є заступником голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Рішення про призначення Дубінського прийняли члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатура також була підтримана вищою радою партії, повідомляє прес-служба «Слуги народу».

За словами Дубінського, президент Володимир Зеленський поставив перед ним завдання, щоб Київська область на місцевих виборах показала найвищий результат партії по всій країні.

На думку Дубінського, це цілком реально, тому що йому вдалося зібрати у штабі області дуже гідну команду. На парламентських виборах на Київщині кандидати «Слуги народу» здобули перемогу і Дубінський вважає, що на чергових місцевих виборах партія повторить свій успіх.

Як відомо, до обрання народним депутатом Дубінський працював у журналістиці. У 2010 році він став креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань телеканалу «1+1», а у 2014 році став ведучим програми «Гроші».

У 2009 році Дубінський очолював редакцію тижневика Kyiv Weekly. Із 2004 по 2009 рік працював у газеті «Економічні вісті». На дострокових парламентських виборах у 2019 році він балотувався у народні депутати по 94-му мажоритарному округу (Обухівський і Васильківський райони Київської області) та здобув перемогу, отримавши понад 40% голосів.

Як раніше писав «Ракурс», Дубінський і Олександр Ткаченко оголосили про бажання боротися за крісло мера Києва. Нардепи опублікували відеоролики.