На кордоні з Польщею загострилася ситуація. Фото: ТСН

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Ракурс

На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» загострилася ситуація. Українцям доводиться по 10 годин простоювати у черзі на єдиному пішохідному КПП.

Наразі в черзі зібралося близько 400 осіб, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

У повідомленні зазначено, що люди позбавлені можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем. Крім того, у черзі не дотримуються правила дистанції.

У ДПС повідомили, що щодня зростає кількість українців, які перетинають «Шегині». Із боку України немає ніяких карантинних обмежень для тих, хто прямує до Польщі. Але на польській стороні людям доводиться декілька годин стояти у черзі.

У зв’язку з карантинними заходами польська сторона проводить додаткові контрольні процедури щодо громадян, які прибувають з-за кордону.

Українська сторона вже звернулася до польських колег із проханням прискорити оформлення у пункті пропуску «Медика». Також у ДПС закликають громадян України по можливості для в’їзду до Польщі на автотранспорті використовувати пункти пропуску «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська».

Як раніше писав «Ракурс», у травні на кордоні з Польщею відкрився пішохідний пункт пропуску «Шегині».