На границе с Польшей обострилась ситуация. Фото: ТСН

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Ракурс

На границе с Польшей в пункте пропуска «Шегини» обострилась ситуация. Украинцам приходится по 10 часов простаивать в очереди на единственном пешеходном КПП.

В настоящее время в очереди собралось около 400 человек, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В сообщении указано, что люди лишены возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем. Кроме того, в очереди не соблюдаются правила дистанции.

В ГПС сообщили, что ежедневно растет количество украинцев, которые пересекают «Шегини». Со стороны Украины нет никаких карантинных ограничений для тех, кто следует в Польшу. Но на польской стороне людям приходится несколько часов стоять в очереди.

В связи с карантинными мероприятиями польская сторона проводит дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы.

Украинская сторона уже обратилась к польским коллегам с просьбой ускорить оформление в пункте пропуска «Медыка». Также в ГПС призывают граждан Украины по возможности для въезда в Польшу на автотранспорте использовать пункты пропуска «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская».

Как ранее писал «Ракурс», в мае на границе с Польшей открылся пешеходный пункт пропуска «Шегини».