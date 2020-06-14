На границе с Польшей обострилась ситуация: люди стоят в очереди по 10 часов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n139700-na-granice-s-polshey-obostrilas-situaciya-ludi-stoyat-v-ocheredi-po-10-chasov-video.htmlРакурс
На границе с Польшей в пункте пропуска «Шегини» обострилась ситуация. Украинцам приходится по 10 часов простаивать в очереди на единственном пешеходном КПП.
В настоящее время в очереди собралось около 400 человек, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
В сообщении указано, что люди лишены возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем. Кроме того, в очереди не соблюдаются правила дистанции.
В ГПС сообщили, что ежедневно растет количество украинцев, которые пересекают «Шегини». Со стороны Украины нет никаких карантинных ограничений для тех, кто следует в Польшу. Но на польской стороне людям приходится несколько часов стоять в очереди.
В связи с карантинными мероприятиями польская сторона проводит дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы.
Украинская сторона уже обратилась к польским коллегам с просьбой ускорить оформление в пункте пропуска «Медыка». Также в ГПС призывают граждан Украины по возможности для въезда в Польшу на автотранспорте использовать пункты пропуска «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская».
Как ранее писал «Ракурс», в мае на границе с Польшей открылся пешеходный пункт пропуска «Шегини».