В Польшу можно перейти пешком — открылся пункт пропуска «Шегини», фото — DW

https://racurs.ua/n138283-v-polshu-mojno-pereyti-peshkom-otkrylsya-punkt-propuska-shegini.html

Ракурс

Пункт пропуска «Шегини» открылся сегодня на границе Украины и Польши. Сейчас украинцев пропускают через него только в пешем порядке.

Пешеходный переход на польско-украинской границе — пока один из немногих возможных вариантов быстро попасть в Евросоюз. Многие граждане, которые имеют открытую рабочую визу или разрешение на право проживания в Польше, доезжают в Шегини, переходят границу и из Медыки путешествуют дальше в Польше к месту работы или проживания.

О восстановлении работы пункта «Шегини» 16 мая сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Она напомнила, что соответствующее постановление № 542-р 13 мая утвердило правительство Украины.

Пограничники заметили, что украинцы не смогут переехать границу в этом пункте пропуска на автомобиле, поскольку польская сторона пока не разрешила этого.

С полуночи до 8.00 16 мая границу перешли уже почти 400 человек. До карантина границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекали около 2 тыс. человек.

На автомобиле переехать границу на украинско-польском участке можно только в трех пунктах пропуска — «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».