Відкрився пункт пропуску "Шегині", фото — DW

https://racurs.ua/ua/n138283-u-polschu-mojna-pereyty-pishky-vidkryvsya-punkt-propusku-shegyni.html

Ракурс

Пункт пропуску «Шегині» відкрився сьогодні на кордоні України та Польщі. Наразі українців пропускають через нього тільки у пішому порядку.

Пішохідний перехід на польсько-українському кордоні — наразі один з небагатьох можливих варіантів швидко потрапити в Євросоюз. Чимало громадян, які мають відкриту робочу візу чи дозвіл на право проживання в Польщі, доїжджають до Шегинь, переходять кордон і мандрують далі у Польщі до місця роботи чи проживання.

Про відновлення роботи пункту «Шегині» 16 травня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби. Вона нагадала, що відповідну постанову № 542-р 13 травня затвердив уряд України.

Прикордонники зауважили, що українці не зможуть переїхати кордон у цьому пункті пропуску на автомобілі, оскільки польська сторона поки не дозволила цього.

Від опівночі до 8.00 16 травня кордон перейшли майже 400 осіб. До карантину кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало приблизно 2 тис. осіб.

На автомобілі переїхати кордон на українсько-польській ділянці можна тільки у трьох пунктах пропуску — «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин».