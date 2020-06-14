Пробное ВНО 2020. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/n139708-vypusknikam-shkol-vernut-dengi-za-probnoe-vno.html

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ВНО (внешнее независимое оценивание) в этом году запланировано на конец июня, а вот пробное тестирование должно было состояться уже завтра, 15 июня. Однако из-за увеличения количества больных коронавирусом его решили проводить в онлайн-формате.

Из-за этого Министерство образования и науки (МОН) вернет деньги всем выпускникам школ, которые платили за пробное ВНО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сообщается, что такое поручение в МОН получили от президента Владимира Зеленского. Стоимость одного пробного тестирования — от 138 до 150 грн.

Решение о возврате денег было принято после того, как тестирование решили делать в онлайн-формате, а не в школах, как это было обычно. Тем не менее, пробное ВНО все еще можно сдать — тестирование будет проводиться онлайн. Также школьники могут прийти за тетрадками с тестами в свои школы, после чего пройти их у себя дома. Таким образом, в этом году пробное ВНО будет бесплатным.

На сайте Министерства образования и науки пообещали в ближайшее время опубликовать информацию о том, как будет происходить возврат денег. Учитывая, что на пробное ВНО зарегистрировались более 360 тыс. учеников, им в целом должны вернуть около 53 млн грн.