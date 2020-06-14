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На Харківщині чоловік підірвав гранату, намагаючись вкоротити собі віку. Фото: Entrepreneur

На Харківщині чоловік підірвав гранату, намагаючись вкоротити собі віку (ФОТО)

14 чер 2020, 19:20
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У Харківській області, в місті Ізюм, вранці 14 червня чоловік намагався вкоротити собі віку.

62-річний чоловік вийшов на подвір’я свого приватного будинку і підірвав гранату, яку тримав у руці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Внаслідок вибуху чоловік отримав численні травми. Його відвезли до лікарні. Зараз, за ​​інформацією правоохоронців, медики борються за його життя.

Відомо, що чоловік проживає в приватному будинку з дружиною. Через хворобу у нього були постійні розлади здоров’я, інформує Нацполіція.

На Харківщині чоловік підірвав гранату, намагаючись вкоротити собі віку. Нацполіція

На Харківщині чоловік підірвав гранату, намагаючись вкоротити собі віку. Нацполіція

Повідомлення про вибух поліцейські отримали сьогодні о 9.30. Туди виїхали співробітники місцевого відділення поліції і вибухотехніки. Слідчими вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше подібний випадок стався в іншому районі Харківської області. У селищі міського типу Краснопавлівка, розташованому в Лозівському районі, чоловік підірвав себе гранатою.


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