На Харківщині чоловік підірвав гранату, намагаючись вкоротити собі віку. Фото: Entrepreneur

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Ракурс

У Харківській області, в місті Ізюм, вранці 14 червня чоловік намагався вкоротити собі віку.

62-річний чоловік вийшов на подвір’я свого приватного будинку і підірвав гранату, яку тримав у руці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Внаслідок вибуху чоловік отримав численні травми. Його відвезли до лікарні. Зараз, за ​​інформацією правоохоронців, медики борються за його життя.

Відомо, що чоловік проживає в приватному будинку з дружиною. Через хворобу у нього були постійні розлади здоров’я, інформує Нацполіція.

Повідомлення про вибух поліцейські отримали сьогодні о 9.30. Туди виїхали співробітники місцевого відділення поліції і вибухотехніки. Слідчими вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше подібний випадок стався в іншому районі Харківської області. У селищі міського типу Краснопавлівка, розташованому в Лозівському районі, чоловік підірвав себе гранатою.