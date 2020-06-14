Негода в Україні. Фото: TSN.ua

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Ракурс

Україну ось уже декілька днів заливають сильні дощі. Синоптики прогнозують подібну погоду і на найближчі декілька днів. Але негода вже наробила лиха в містах та селах України, щонайменше двоє людей загинули.

У Чернівецькій області, в селищі Киселиці, сьогодні в місцевій річці виявили тіло 17-річного підлітка. За попередньою інформацією, він загинув внаслідок негоди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Окрім того, в Чернівецькій області внаслідок сильної зливи вийшла з берегів річка Черемош. В районі розмило декілька доріг. Зокрема, постраждали дороги в селах Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.

У селі Підгірці Львівської області від удару блискавки загинув 16-річний підліток. Він пас худобу під час грози. Від отриманого удару він загинув на місці, пише «Золочів.нет».

В Одесі сильна злива пройшла в ніч на 14 червня. Через сильні опади в місті були затоплені декілька вулиць, зокрема вулиця Хімічна.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, сильні дощі очікуються і 15 червня в Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Погодні умови будуть відповідати другому рівню небезпеки.

Як писав «Ракурс», в Україні через негоду без електрики залишилися понад 300 населених пунктів в дев’яти областях. Найбільше постраждали Тернопільська та Хмельницька області.