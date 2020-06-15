Україна оговтується від шторму і очікує град і шквали, фото — "Думська"

https://racurs.ua/ua/n139716-ukrayina-ogovtuietsya-vid-shtormu-i-ochikuie-grozy-grad-i-shkvaly-video-karta.html

Ракурс

Погода в Україні різко погіршилася у неділю — країною пронісся потужний шторм. Чимало міст та сіл підтопили рясні зливи, майже 200 населених пунктів не мають електропостачання.

Особливо потерпає Одеська область. Потужні потоки води пронеслися вулицями міста Рені, а також навколишніх сіл. За інформацією заступника голови Одеської облради Юрія Дімчогло, найбільше постраждали села Долинське, Лиманське, Котловина і Нагірне. Вода зруйнувала там дороги і підтопила будинки. Оцінку завданих збитків проводитимуть в найближчі дні.

Влада називає природну аномалію «катастрофою для місцевих бюджетів», які й так спустошені економічною кризою, посухою і боротьбою з коронавірусом.

Через негоду знеструмлені 178 населених пунктів у 9 областях України, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ніч із 14 на 15 червня сильні опади і пориви вітру спровокували спрацювання систем захисту ліній електропередач. У Сумській області без електроенергії залишилися 93 населених пункти, Київській — 28, Чернігівській — 21, Луганській — 19, Донецькій, Тернопільській, Чернівецькій — по 5. Відновлюють електропостачання бригади обленерго.

Тим часом удень 15 червня синоптики обіцяють у більшості областей країни грози, в південно-східній та північно-східній частинах подекуди град і шквали 15−20 м/с.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вчора у Чернівецькій області в місцевій річці виявили тіло 17-річного підлітка. За попередньою інформацією, він загинув внаслідок негоди. В області внаслідок сильної зливи вийшла з берегів річка Черемош. В районі розмило декілька доріг. Зокрема, постраждали дороги в селах Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.