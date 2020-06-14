В Одеській області померла спортсменка. Фото: Денис Соколов

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Ракурс

В Одеській області сьогодні ввечері померла Катерина Катюшева. Це спортсменка, яка брала участь у марафоні «Ультра-Трейл Куяльник». Увечері 13 червня стало відомо про її зникнення.

Дівчину шукали і волонтери, і правоохоронці вісім годин. З’ясувалося, що вона отримала тепловий удар і втратила свідомість, а коли коли звечоріло, у неї було переохолодження організму. 14 червня вона померла в лікарні, повідомив спікер Одеської облдержадміністрації Денис Соколов на своїй сторінці в Facebook.

Катюшева померла від інсульту. Зазначається, що лікарі боролися за життя дівчини і зробили все можливе. Проте вісім годин в пустелі при температурі 40° завдали непоправної шкоди організму.

Відомо, що дівчина відстала від інших спортсменів через дві години після початку марафону. Незабаром її почали шукати самі спортсмени, а пізніше — волонтери і кінологи з собаками. Проте вдалося знайти її тільки близько 1.00 ночі 14 червня. Дівчину доставили до лікарні, вона була в свідомості.

Як писав «Ракурс», в листопаді минулого року під колеса поїзда потрапила 18-річна дівчина. Виявилося, що загибла — спортсменка з молодіжної збірної України з боксу та призер чемпіонату Європи Аміна Булах.