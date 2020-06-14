В Одесской области умерла спортсменка. Фото: Денис Соколов

https://racurs.ua/n139715-v-odesskoy-oblasti-umerla-sportsmenka-ona-upala-v-obmorok-vo-vremya-marafona-i-vosem-chasov.html

Ракурс

В Одесской области сегодня вечером умерла Екатерина Катюшева. Это спортсменка, которая участвовала в марафоне «Ультра-Трейл Куяльник». Вечером 13 июня стало известно о ее пропаже.

Девушку искали и волонтеры, и правоохранители восемь часов. Выяснилось, что она получила тепловой удар и упала в обморок, а когда похолодало, у нее было переохлаждение организма. 14 июня она умерла в больнице, сообщил спикер Одесской облгосадминистрации Денис Соколов на своей странице в Facebook.

Катюшева умерла от инсульта. Отмечается, что врачи боролись за жизнь девушки и сделали все, что смогли. Однако восемь часов в пустыне при температуре 40° нанесли непоправимый вред организму.

Известно, что девушка отстала от других спортсменов через два часа после начала марафона. Вскоре ее начали искать сами спортсмены, а позже — волонтеры и кинологи с собаками. Однако удалось найти ее только около 1.00 ночи 14 июня. Девушку доставили в больницу, она была в сознании.

Как писал «Ракурс», в ноябре прошлого года под колеса поезда попала 18-летняя девушка. Оказалось, что погибшая — спортсменка из молодежной сборной Украины по боксу и призер чемпионата Европы Амина Булах.