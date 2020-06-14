15 июня праздник. Фото: AgroDay

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Ракурс

Петров пост или Петровка, как его называют в народе, в этом году начинается 15 июня. Его соблюдают православные христиане. Он будет длиться 27 дней и закончится 12 июля, в праздник Петра и Павла.

Ежегодно Петров пост начинается в разное время. Он начинается через неделю после Троицы. Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, пост может продолжаться от 8 до 42 дней.

Это первый летний нестрогий пост, когда верующим разрешается употреблять в пищу сезонные овощи и фрукты, постные каши и рыбу. По понедельникам разрешена горячая пища без растительного масла. По средам и пятницам предписана холодная пища растительного происхождения — сухоядение. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешено есть рыбу и горячую пищу с растительным маслом. В праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) также можно есть рыбу.

Помимо ограничений в еде, во время поста не разрешается также:

посещать развлекательные мероприятия и шумные застолья;

думать о плохом, ругаться матом, ссориться людьми и завидовать;

много смотреть телевизор, пользоваться интернетом и соцсетями;

не желательно жениться во время поста;

также советуют воздержаться от интимных отношений (исполнение супружеского долга допускается только по обоюдному согласию).

Также 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Он был учрежден в 2007 году, а его главная цель — привлечь внимание людей к огромному потенциалу ветроэнергетики. Эксперты считают, что развитие этого направления поможет решить ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В этот день по всему миру проводятся образовательные мероприятия, где людям объясняют, как образовывается ветроэнергетика и чем она полезна.

В этом году 15 июня отмечается и Всемирный день мотоциклиста. Этот день празднуется в третий понедельник июня. Мотоциклисты считают, что главная цель праздника — заявить о своих правах, не ущемляя прав других участников дорожного движения. В частности, байкеры отмечают преимущества мотоциклов — они не создают пробок, потребляют меньше топлива, что хорошо сказывается на окружающей среде.

Этот день в истории:

1667 год — впервые в истории успешно проведено переливание крови человеку;

1830 год — в Севастополе прошло народное восстание «Чумной бунт»;

1851 год — в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого;

1954 год — был основан УЕФА.

Напомним, Троицу в этом году православные христиане праздновали 7 июня. Этот праздник отмечают на 50-й день после Пасхи. Отсюда и еще одно название — Пятидесятница.