Фотофиксация нарушений ПДД. Фото: Pexels

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Фотофиксация нарушений ПДД действует в Украине с начала этого месяца, но с каждым днем камеры продолжают фиксировать новых нарушителей.

За предыдущие сутки, 13 июня, в Киеве было зафиксировано 45 автомобилей, которые ехали со скоростью выше 170 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Два автомобиля ехали со скоростью свыше 200 км/ч. В частности, водитель Mercedes S63 с номерами АА840*** вжал педаль газа в пол и разогнался до 217 км/ч, а Audi Q7 с номерами АЕ004*** «летела» со скоростью 206 км/ч.

Оба автомобиля ехали по трассе Киев-Харьков-Довжанский, где можно разогнаться максимум до 110 км/ч. Кроме того, был зафиксирован автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA339*** — водитель этой машины превысил скорость сразу 12 раз за день.

Напомним, за первые 10 дней работы системы фотофиксации нарушений ПДД было уплачено 7 тыс. 399 штрафов, в результате чего на счет Госказначейства были зачислены более 1,43 млн грн.