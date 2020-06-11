В Украине с начала июня работает система фотофиксации нарушений ПДД, фото: Антон Геращенко

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Фотофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД) заработала в Украине с 1 июня, сначала только на территории Киева и Киевской области.

Штрафов за нарушение ПДД за первые 10 дней работы этой системы уже уплачено 7 тыс. 399, в результате чего на счет Госказначейства зачислены более 1,43 млн грн. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в своем Твиттере.

Также, по словам Авакова, за время работы системы фотофиксации зафиксировано снижение количества нарушений ПДД вдвое.

Давайте поддерживать тренд безопасности на дороге и спасать жизни, — призвал Аваков.

Карта размещения систем фотофиксации нарушений ПДД в Киевской области

Напомним, система фотофиксации недавно обнаружила автомобиль, который в Киеве разогнался до скорости 224 км/ч в месте, где разрешенная скорость составляет всего 50 км/ч.