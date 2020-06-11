В Україні з початку червня працює система фотофіксації порушень ПДР, фото: Антон Геращенко

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Фотофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) запрацювала Україні з 1 червня, спочатку лише на території Києва та Київській області.

Штрафів за порушення ПДР за перші 10 днів роботи цієї системи вже сплачено 7 тис. 399, внаслідок чого на рахунок Держказначейства зараховано понад 1,43 млн грн. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у своєму Твіттері.

Також, за словами Авакова, за час роботи системи фотофіксації зафіксовано зниження вдвічі кількості порушень ПДР.

Давайте підтримувати тренд безпеки на дорозі та рятувати життя, — закликав Аваков.

Карта розміщення систем фотофіксації порушень ПДР у Київській області

Нагадаємо, система фотофіксації нещодавно виявила автомобіль, який у Києві розігнався до швидкості 224 км/год в місці, де дозволена швидкість становить лише 50 км/год.