Авиакатастрофа МАУ: МИД говорит, что Иран уклоняется от ответственности за крушение самолета

Авиакатастрофа МАУ. Фото: Цензор.НЕТ

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Авиакатастрофа МАУ в Иране произошла еще в начале января 2020 года, однако Тегеран до сих пор уклоняется от международной ответственности за сбитие самолета.

Иран признал, что самолет был сбит их ракетой, однако власти страны продолжают настаивать, что крушение связано с человеческой ошибкой. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Енина, иранская сторона апеллирует лишь «расплывчатыми утверждениями» о том, что самолет МАУ был сбит их ракетой, однако международно-правовую ответственность они за это не хотят брать. Украина, в свою очередь, намерена разговаривать о причинах катастрофы только после полного завершения расследования. Речь идет как о техническом, так и уголовном расследовании.

Он добавил, что Иран затягивал и передачу «черных ящиков» третьей стороне. Иранская сторона обещала это сделать на протяжении двух недель после авиакатастрофы, однако только накануне обратилась к Франции с просьбой расшифровать самописцы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране задержали шестерых человек, которых обвиняют в атаке на самолет авиакомпании МАУ, сбитый возле аэропорта Тегерана 8 января. Трое из подозреваемых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей.