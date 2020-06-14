Авіакатастрофа МАУ: МЗС каже, що Іран ухиляється від відповідальності за збиття літака

Авіакатастрофа МАУ. Фото: Цензор.НЕТ

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані сталася ще на початку січня 2020 року, проте Тегеран досі ухиляється від міжнародної відповідальності за збиття літака.

Іран визнав, що літак був збитий їх ракетою, проте влада країни продовжує наполягати, що причиною катастрофи є людська помилка. Про це розповів заступник голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Єніна, іранська сторона апелює лише «розпливчастими твердженнями» про те, що літак МАУ був збитий їх ракетою, проте міжнародно-правову відповідальність вони за це не хочуть брати. Україна, зі свого боку, має намір розмовляти про причини катастрофи тільки після повного завершення розслідування. Йдеться як про технічне, так і кримінальне розслідування.

Він додав, що Іран затягував і передачу «чорних ящиків» третій стороні. Іранська сторона обіцяла це зробити протягом двох тижнів після авіакатастрофи, проте тільки напередодні звернулася до Франції з проханням розшифрувати самописці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані затримали шістьох осіб, яких звинувачують в атаці на літак авіакомпанії МАУ, збитий біля аеропорту Тегерана 8 січня. Троє з підозрюваних були звільнені під заставу, а троє інших перебувають під вартою.