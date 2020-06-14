Фотофіксація порушень ПДР: у Києві Mercedes мчав зі швидкістю майже 220 км/год

Фотофіксація порушень ПДР. Фото: Pexels

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Фотофіксація порушень ПДР діє в Україні з початку цього місяця, але кожного дня ​​камери продовжують фіксувати нових порушників.

За попередню добу, 13 червня, в Києві було зафіксовано 45 автомобілів, які їхали зі швидкістю понад 170 км/год. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Два автомобілі їхали зі швидкістю понад 200 км/год. Зокрема, водій Mercedes S63 из номерами АА840*** втиснув педаль газу в підлогу і розігнався до 217 км/год, а Audi Q7 из номерами АЕ004*** «летіла» зі швидкістю 206 км/год.

Обидва автомобілі їхали трасом Київ-Харків-Довжанський, де можна розігнатися максимум до 110 км/год. Окрім того, було зафіксовано автомобіль Toyota RAV 4 из номерним знаком АA339*** — водій цієї машини перевищив швидкість відразу 12 разів за день.

Нагадаємо, за перші 10 днів роботи системи фотофіксації порушень ПДР було сплачено 7 тис. 399 штрафів, внаслідок чого на рахунок Держказначейства були зараховані понад 1,43 млн грн.