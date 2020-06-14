15 червня свято. Фото: AgroDay

https://racurs.ua/ua/n139714-zavtra-rozpochynaietsya-petriv-pist-tradyciyi-i-prykmety.html

Ракурс

Петрів піст або Петрівка, як його називають в народі, цього року починається 15 червня. Його дотримуються православні християни. Він триватиме 27 днів і закінчиться 12 липня, на свято Петра і Павла.

Щорічно Петрів піст починається в різний час. Він починається за тиждень після Трійці. Відтак, в залежності від дати святкування Великодня, піст може тривати від 8 до 42 днів.

Це перший літній не надто суворий піст, коли віруючим дозволяється їсти сезонні овочі і фрукти, пісні каші і рибу. Щопонеділка дозволяється гаряча їжа без олії. По середах і п’ятницях можна вживати холодну їжу рослинного походження. По вівторках, четвергах, суботах і неділях можна їсти рибу і гарячу їжу з рослинною олією. У свято Різдва Іоанна Предтечі (7 липня) також можна їсти рибу.

Окрім обмежень в їжі, під час посту не дозволяється також:

відвідувати розважальні заходи і гучні застілля;

думати про погане, лаятися, сваритися людьми і заздрити;

багато дивитися телевізор, користуватися інтернетом і соцмережами;

небажано одружуватися під час посту;

також радять утриматися від інтимних стосунків (виконання подружнього обов’язку допускається тільки за обопільною згодою).

Також 15 червня відзначається Всесвітній день вітру. Він був заснований у 2007 році, а його головна мета — привернути увагу людей до величезного потенціалу вітроенергетики. Експерти вважають, що розвиток цього напрямку допоможе вирішити низку проблем не тільки енергетичного, а й економічного, а також екологічного характеру. У цей день по всьому світу проводяться освітні заходи, де людям пояснюють, як утворюється вітроенергетика і чим вона корисна.

Цього 15 червня відзначається і Всесвітній день мотоцикліста. Цей день святкується в третій понеділок червня. Мотоциклісти вважають, що головна мета свята — заявити про свої права, не обмежуючи прав інших учасників дорожнього руху. Зокрема, байкери наголошують на перевагах мотоциклів — вони не утворюють заторів, використовується менше палива, що добре впливає на довкілля.

Цей день в історії:

1667 рік — вперше в історії успішно проведено переливання крові людині;

1830 рік — в Севастополі пройшло народне повстання «Чумний бунт»;

1851 рік — в Америці заснована перша в світі фабрика з виробництва морозива;

1954 рік — був заснований УЄФА.

Нагадаємо, Трійцю цього року православні християни святкували 7 червня. Це свято відзначають на 50-й день після Великодня. Звідси і ще одна назва — П’ятидесятниця.