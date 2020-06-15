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Ракурс
Мощное землетрясение произошло на востоке Турции. Фото: RT

Мощное землетрясение произошло на востоке Турции, есть жертвы (ФОТО)

15 июн 2020, 09:21
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В Турции произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы вчера вечером на востоке страны в провинции Бингель.

По предварительным данным, погиб один человек. Рухнула наблюдательная вышка, на которой находились двое пограничников. Один из пограничников скончался в больнице, сообщает Reuters.

Также в результате землетрясения получили ранения еще восемь человек, в том числе один ребенок.

Мощное землетрясение произошло на востоке Турции. Фото: Twitter

В регионе повреждены десятки домов и административных зданий.

Мощное землетрясение произошло на востоке Турции. Фото: Twitter

В район бедствия были направлены спасатели, бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации. Для временного размещения местных жителей в регион передано 550 палаток.

Как ранее писал «Ракурс», в конце апреля в Одесской области были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился в районе горного хребта Вранча.


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